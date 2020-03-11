مطلوب مهندسين ميكانيكا استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- #مهندس_ميكانيكا #engineer_mechanical مطلوب فورا :- 📌{{● مهندس ميكانيكا استقبال ●}}::_ راتب ثابت +عمولة_ ⬅️ - خبرة فى استقبال العملاء واخذ البيانات واعمال الصيانة المطلوبة . ⬅️ - فحص السيارة المبدائي والتاكد من الاعطال والشكوي . ⬅️ - تجهيز تقارير الصيانة الشهرية ⬅️ - خبرة 5 سنوات ـ+اجادة اللغة الانجليزى. ⬅️- التنسيق مع العملاء فى حالة وجود اصلاحات اخرى وتحديد موعد انتهاء اعمال الصيانة . 📌 بآدر بارسال ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055938
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