مطلوب مهندسين ميكانيكا استقبال لتوكيل سيارات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى توكيلات السيارات بالسعودية :- #مهندس_ميكانيكا #engineer_mechanical مطلوب فورا :- 📌{{● مهندس ميكانيكا استقبال ●}}::_ راتب ثابت +عمولة_ ⬅️ - خبرة فى استقبال العملاء واخذ البيانات واعمال الصيانة المطلوبة . ⬅️ - فحص السيارة المبدائي والتاكد من الاعطال والشكوي . ⬅️ - تجهيز تقارير الصيانة الشهرية ⬅️ - خبرة 5 سنوات ـ+اجادة اللغة الانجليزى. ⬅️- التنسيق مع العملاء فى حالة وجود اصلاحات اخرى وتحديد موعد انتهاء اعمال الصيانة . 📌 بآدر بارسال ا