مطلوب مهندسين معماري خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندسين معماري خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي شركة مقولات كبري بالرياض تصمم وتنفيذ الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارة مع المدير ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073979
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العنوان:

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القسم: 

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28/10/2020
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