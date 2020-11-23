مطلوب مهندسين معماري خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندسين معماري خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي شركة مقولات كبري بالرياض تصمم وتنفيذ الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارة مع المدير ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com