مطلوب مهندسين معماري تصميم للسعوديه

(فرصة عمل)
|#فرص_عمل_لمهندسين_معمارى_تصميم_في_السعوديه مطلوب لمكتب استشارات هندسيه بالسعوديه #مهندسين_معمارى_تصميم خبره من 5 ل 7 سنوات في التصميم وسبق له العمل بالمكاتب الاستشاريه لمن يرغب بالتعاقد ارسال السي في مرفق به الاعمال علي eng.kwader@gmail.com للتواصل والاستفسار شركة كوادر للتوظيف 998 01011133679 / 01033117747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01011133679
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|العنوان:
|الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101035
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11 ريال
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