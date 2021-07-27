مطلوب مهندسين معماري تصميم للسعوديه

#فرص_عمل_لمهندسين_معمارى_تصميم_في_السعوديه مطلوب لمكتب استشارات هندسيه بالسعوديه #مهندسين_معمارى_تصميم خبره من 5 ل 7 سنوات في التصميم وسبق له العمل بالمكاتب الاستشاريه لمن يرغب بالتعاقد ارسال السي في مرفق به الاعمال علي eng.kwader@gmail.com للتواصل والاستفسار شركة كوادر للتوظيف 998 01011133679 / 01033117747