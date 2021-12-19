مطلوب مهندسين معماري ( تصميم ) بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|شركه المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ✈️ ترخيص 560 . للعمل بالمملكة العربية السعودية مطلوب : مهندسين معماري ( تصميم ) شروط : خبرة في المكاتب الهندسية في المملكه العربيه السعوديه خبره لا تقل عن 5 سنوات للراغبين ارسال السيرة الذاتيه 📧 : cv.elmohandes@gmail.com للاستفسار او التواصل واتساب : 📞 ✉️ 01143875751 01150176066 01157641384 01141079513
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المهندس الدولية ترخيص 560
|التليفون:
|01150176066 / 01143875751
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|العنوان:
|2ش الديوان جاردن سيتي امام القصر العيني الفرنساوي- جاردن سيتي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116266
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