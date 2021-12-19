مطلوب مهندسين معماري ( تصميم ) بالمملكة العربية السعودية

شركه المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ✈️ ترخيص 560 . للعمل بالمملكة العربية السعودية مطلوب : مهندسين معماري ( تصميم ) شروط : خبرة في المكاتب الهندسية في المملكه العربيه‎ السعوديه خبره لا تقل عن 5 سنوات للراغبين ارسال السيرة الذاتيه 📧 : cv.elmohandes@gmail.com للاستفسار او التواصل واتساب : 📞 ✉️ 01143875751 01150176066 01157641384 01141079513