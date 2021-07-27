مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه لارسال السيره الذاتيه eng.kwader@gmail.com او الاتصال على 01033117747