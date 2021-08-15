مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير براتب اساسي+بدل سكن+تامين طبي للاستفسار 01033117747 ارسال السيرة الذاتية علي eng.kwader@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كوادر للتوظيف بالخارج
التليفون: 01033117747

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102486
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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين (مدني تصميم ) - (معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير برات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمملكه العربية السعودية بمدينه عسير خبر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كهرباء تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين كهرباء تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمملكه العربية السعودية بمدينه عسير خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير براتب .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين لشركة معدات صناعية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين لشركة معدات صناعية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لشركة معدات صناعية كبرى فى السعودية - مهندسين معدات كهربائية - مندوبين مبيعات - مندوبين مشتر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

400 ريال

9/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني تصميم ومعماري تصميم للعمل بالسعودية بمنطقة عسير - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدني تصميم ومعماري تصميم للعمل بالسعودية بمنطقة عسير

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدني تصميم ومعماري تصميم للعمل بالسعودية بمنطقة عسير بمكتب استشارات هندسية راتب اساسي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس مدني

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10,000 ريال

5/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى وعمارى وكهرباء وميكانيكا تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدنى وعمارى وكهرباء وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين معمارى تصميم و مدنى تصميم وميكانيكا تصميم وكهرباء تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين معماري تصميم للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين معماري تصميم للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#فرص_عمل_لمهندسين_معمارى_تصميم_في_السعوديه مطلوب لمكتب استشارات هندسيه بالسعوديه #مهندسين_معمارى_تص.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين معماري تصميم للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين معماري تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 5 سنوات للتواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدني و معماري و كهرباء و ميكانيكا تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس مراقبة جودة خرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين مراقبة جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندس مدني تصميم انشائي ( مباني ) للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 7.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 5 سنوات للتواصل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري تصميم - في الجيزة مصر

مطلوب مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه في مدينه الخميس مشيط بالمملكه العربيه السعوديه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
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