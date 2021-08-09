(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير براتب اساسي+بدل سكن+تامين طبي+مواصلات للاستفسار 01033117747 وارسال السيرة الذاتية علي eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|01033117747
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102097
400 ريال
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10,000 ريال
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