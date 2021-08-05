(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين مدني تصميم ومعماري تصميم للعمل بالسعودية بمنطقة عسير بمكتب استشارات هندسية راتب اساسي + بدل سكن شهرين + تأمين طبي للأستفسار 01033117747 وارسال السيرة الذاتية علي eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101928
10,000 ريال
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11 ريال
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