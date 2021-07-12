مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين مدني تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بمدينه الخميس مشيط خبره في التصميم الانشائي و يجيد استخدام برامج ( ساب + رفت + اوتوكاد ) خبره 7 سنوات للتواصل 01033117747 او ارسال cv على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099817
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11 ريال
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11 ريال
1,111 ريال
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30 ريال