مطلوب مهندسين مدني تخطيط

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للسعوديplanner خرجي هندسة مدنية خبرة 5سنواتيجيد العمل علي برنامج بريمافيرا إجاده تامة للعمل بكبري الشركات بالرياض يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي قريبا علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالرحمن الملحق
التليفون: 01002102730

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051548
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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18/1/2020
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مهندس ميكانيكا تنفيذ

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العنوان:

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17/1/2020
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مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ************************* مهندس كهرباء صيانة منشآت خبرة 5 سن.
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14/1/2020
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