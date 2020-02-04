مطلوب مهندسين مدني تخطيط

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للسعوديplanner خرجي هندسة مدنية خبرة 5سنواتيجيد العمل علي برنامج بريمافيرا إجاده تامة للعمل بكبري الشركات بالرياض يرجي ارسال السيرة الذاتيه لحين تحديد المقابلات مع السعودي قريبا علي almolhakjob@gmail.com او علي ارقام 01002102730 واتس او اتصال لمزيد من الاستفسار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051548
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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