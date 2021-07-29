مطلوب مهندسين مدنى وميكانيكا للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين مدنى خبرة 7 سنوات في اعمال البنية التحتية وشبكات الصرف مطلوب مهندسين مكانيكا خبرة في اعمال شبكات- المياه والمضخات مطلوب عمال معمارى مطلوب سباكين صرف صحى وشبكات رواتب مجزية حسب الخبرة وتامين وسكن واقامة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الوسام للالحاق العمالة
|التليفون:
|01282052670-01223899236
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|العنوان:
|- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102968
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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2,000 ريال
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200 ريال