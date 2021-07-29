مطلوب مهندسين مدنى وعمارى وكهرباء وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين معمارى تصميم و مدنى تصميم وميكانيكا تصميم وكهرباء تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمملكه العربية السعودية بمدينه القصيم خبرة لا تقل عن خمس سنوات راتب مميز+ سكن + تامين + انتقالات+ اقامه ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com التواصل : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101494
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11 ريال
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