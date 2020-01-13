مطلوب مهندسين مدنى مدراء مشاريع بنية تحتية لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .:- مطلوب فوراً :ـ #مدنى_بنية_تحتية #مهندس_مدنى #infrastructure #civil_infrastructure ::{{●مهندسين مدنى مدراء مشاريع بنية تحتية ●}}:: - خبرة لا تقل عن 10سنوات فى مشاريع البنية التحتية - العمر لايزيد عن 49 سنة 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية + مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179334-01065529030
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048896
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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