مطلوب مهندسين مدنى مدراء مشاريع بنية تحتية لشركة مقاولات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .:- مطلوب فوراً :ـ #مدنى_بنية_تحتية #مهندس_مدنى #infrastructure #civil_infrastructure ::{{●مهندسين مدنى مدراء مشاريع بنية تحتية ●}}:: - خبرة لا تقل عن 10سنوات فى مشاريع البنية التحتية - العمر لايزيد عن 49 سنة 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 بآدر بارسال السيرة الذاتية + مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(