مطلوب مهندسين مدنى للعمل بشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة مقاولات بالمملكة العربية السعودية مهندسين مدنى بشرط خبرة من 3 : 5 سنوات / مرتبات مجزية ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة على الإيميل hrco72019@gmail.com 01005123670
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mimo mimo
|التليفون:
|01140780105
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|العنوان:
|6 Abou Obaida Ibn ElGarah- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057508
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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