مطلوب مهندسين مدنى عقود واعمال تسعير للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين مدني عقود مشاريع مقاولات ●}}:: - خبرة في مجال العقود ما قبل الترسية - خبرة لا تقل عن 15سنة وخاصة في مجال العقود مابعد الترسية - خبرة في عقود الفيديك والعقود الحكويمة واي عقود تخص مجال المقاولات - خبرة في اعمال التسعير - خبرة في اعداد عقود مقاولي الباطن 01002179334
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179334
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048892
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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