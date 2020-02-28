مطلوب مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة مقاولات بالسعودية :- مطلوب فورا :- ::{{●مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية●}}:: - خبرة لا تقل عن 10 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(مهندس مدنى ضبط جودة )::}} - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات يوم الجمعه غداً . من2: 4 عصرا .الموافق 2020/2/28 بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉 📣🧐🔘 ـ المناسب للوظيفة.