مطلوب مهندسين مدنى تنفيذ كبارى - ومهندسين مدنى موقع مبانى لشركة مقاولات بال

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات لمشاريعها الكبرى فى مجال الطرق والكباري بالمملكة العربية السعودية :: مطلوب فورا:ـ ::{{● ✅مهندسين مدنى تنفيذ كبارى / جسور ✅●}}:: - خبر من 5 الى 10 سنوات - يفضل خبرة سابقة في المملكة ::{{● ✅مهندسين موقع مباني ✅●}}:: - خبرة من 5 الى 10 سنوات - يفضل خبرة سابقة بالسعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدنى طرق )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01006667288-01002179336
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054731
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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