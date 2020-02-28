مطلوب مهندسين مدنى تنفيذ كبارى - ومهندسين مدنى موقع مبانى لشركة مقاولات بال

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات لمشاريعها الكبرى فى مجال الطرق والكباري بالمملكة العربية السعودية :: مطلوب فورا:ـ ::{{● ✅مهندسين مدنى تنفيذ كبارى / جسور ✅●}}:: - خبر من 5 الى 10 سنوات - يفضل خبرة سابقة في المملكة ::{{● ✅مهندسين موقع مباني ✅●}}:: - خبرة من 5 الى 10 سنوات - يفضل خبرة سابقة بالسعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدنى طرق )::}} www.eltaef.com s.hr@eltaef.com