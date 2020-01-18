مطلوب مهندسين مدنى تخطيط لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.الرياض :- مطلوب فورا :ـ ::{{● مهندسين مدنى تخطيط/ Primavera●}}:: - مهندسين مدنى تخطيط دفعات (2013-2014) مع اجاده تامه لبرنامج البريمافيرا {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدنى تخطيط)::} info@eltaef.com 01002179336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179336
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049581
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال