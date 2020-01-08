مطلوب مهندسين مبيعات خرسانة جاهزة للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: #خرسانة_جاهزة #مهندس_مبيعات #مبيعات_خرسانة مطلوب فورا:- ::{{● مهندسين مبيعات خرسانة●}}:: * يشترط ان يكون المؤهل هندسة * السن لا يزيد عن 30 سنة * يشترط خبرة فى المجال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مهندس مبيعات خرسانة)::}} www.eltaef.com eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان