مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

مطلوب للعمل بشركة مقاولات بمدينة الرياض - السعودية تطلب التخصصات التاليه . الرجاء الالتزام بالشروط المذكورة فى الاعلان المهن المطلوبة // - مدير مشروع ( بكالوريوس مدنى او ميكانيكا خبرة لاتقل عن 15 سنة فى المقاولات و5 سنوات فى مجال النفط والغاز كشرط اساسي ويفضل من سبق له العمل مع شركة ارامكو السعوديه ) - مدير انشائى (بكالوريوس مدنى او ميكانيكا خبرة لاتقل عن 15 سنة فى المقاولات و5 سنوات فى مجال النفط والغاز كشرط اساسي ويفضل من سبق له العمل مع شركة ارامكو السعوديه) - مدير مشتريات (بكالوريوس هندسة