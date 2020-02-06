مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة مقاولات بمدينة الرياض - السعودية تطلب التخصصات التاليه . الرجاء الالتزام بالشروط المذكورة فى الاعلان المهن المطلوبة // - مدير مشروع ( بكالوريوس مدنى او ميكانيكا خبرة لاتقل عن 15 سنة فى المقاولات و5 سنوات فى مجال النفط والغاز كشرط اساسي ويفضل من سبق له العمل مع شركة ارامكو السعوديه ) - مدير انشائى (بكالوريوس مدنى او ميكانيكا خبرة لاتقل عن 15 سنة فى المقاولات و5 سنوات فى مجال النفط والغاز كشرط اساسي ويفضل من سبق له العمل مع شركة ارامكو السعوديه) - مدير مشتريات (بكالوريوس هندسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052029
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