مطلوب مهندسين لشركة معدات صناعية

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة معدات صناعية كبرى فى السعودية - مهندسين معدات كهربائية - مندوبين مبيعات - مندوبين مشتريات - مهندسين ميكاترونيك - عاملين خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال بيع وصيانة ماكينات: ماكينة الخراطة – ماكينة CNC – المقصات – التنايات – ماكينة تشغيل الاخشاب نرجو ارسال السيرة الذاتية على الايميل : yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ينبع الدولية
|التليفون:
|01033519668
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102105
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10,000 ريال
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