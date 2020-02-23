مطلوب مهندسين كيميائى لمصنع دهانات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الدهانات - بالسعوديه - جيزان:- مطلوب فوراً:- ::{{● مهندس كيميائي ●}}:: - خبره بالدهانات . - متمكن بالالوان . - مطور للانتاج . a.hr@eltaef.com - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقابلات يوم الاربعاء. الموافق 26/2/2020 من الساعه 10 ص - 1 ظ بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉 📣🧐🔘 ـ المناسب للوظيفة. يمكنه الحضور في موعد المقابلات مباشرة.بدون اتصال بشرط توافر الشروط الموضحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01065529030 / 01002179336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053996
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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111 ريال
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