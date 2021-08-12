مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم)

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد بالسعودية (القصيم): #مهندسين_زراعيين #عمال_زراعيين الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.متخصصين فى النخيل والمزروعات وتمديد الليات والزراعة السمكية 3.يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية •رواتب مميزة – سكن- تذاكرطيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102386
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