مطلوب مهندسين زراعيين وعمال لمزرعة بالسعودية (القصيم)

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بفرع مزرعة جديد بالسعودية (القصيم): #مهندسين_زراعيين #عمال_زراعيين الشروط : 1.السن من 30 إلى 40 سنة 2.متخصصين فى النخيل والمزروعات وتمديد الليات والزراعة السمكية 3.يفضل من سبق لهم العمل بالسعودية •رواتب مميزة – سكن- تذاكرطيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102386
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

مطلوب #كاشير و#أمين_مستودع خبرة فى مجال المواد الغذائية للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات فى.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مهندس_معمارى لكبرى الشركات بالسعودية

مطلوب #مهندس_معمارى لكبرى الشركات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

12/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات jc100

جهاز تتبع سيارات jc100

(للبيع)

JC 100 جهاز تتبع السيارة بخاصية الكاميرا - الجهاز به كاميرتين لمتابعة السيارة بالداخل والخارج - الكا.

1 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT .

احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT .

(للبيع)

مميزاته: يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

(للبيع)

مميزاته: يجمع ما بين البصمة و الانتركم يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول الب.
العنوان:

الرياض - السعودية

800 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

(للبيع)

جهاز الإنذار هو جهاز إلكتروني يساعد على حماية المكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرق.

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

(للبيع)

بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0111 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكار.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر

أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر

(للبيع)

قطعه أرض واجهه أستثماريه و مستقبليه فوق الممتاز ** مساحتها : 450 م ** موقعها : في منطقه 1 متميز ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

-2,000,000 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: المصدات الارضية الهيدروليكية الامنية0570130761

المصدات الارضية الهيدروليكية الامنية0570130761

(للبيع)

تعمل على صد أي أعتداء من قبل الشاحنات الغريبة والعملاقة وتعمل أيضًا على حماية الممتلكات، ومن الناحي.
العنوان:

الجوف - السعودية

2,500 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص

البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKT U 900

جهاز حضور وانصراف ZKT U 900

(للبيع)

ZKT U - 900جهاز حضور وانصراف مميزات الجهاز: عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد ا.

690 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

هدفنا هو تسهيل عملية تدفق العملاء بطريقة بسيطة ومرنه اثبت نظامنا الخاص بتنظيم الصفوف تمكننا من تسهي.

25,000 ريال

9/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين.

1,840 ريال

9/8/2021
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