مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج الزاعى العمل 8ساعات ويوجد تأمين صحي وإجتماعي ويتوافر إقامة للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048755
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