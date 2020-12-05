مطلوب مهندسين زراعة خبرة في الصور الزراعية

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين زراعة خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الصوب الزراعية واشجار الفواكه ترسل السير الذاتية علي الميل ويتم تحديد الراتب بناء علي الخبرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ال فاضل لتوظيف المصريين بالخارج ترخيص 919
|التليفون:
|01222794556
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|العنوان:
|75 شارع القصر العين- جاردن سيتي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075221
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5,000 ريال
5,000 ريال
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5,000 ريال