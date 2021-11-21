مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة مهندسين ديكور خريجى كلية الفنون الجميلة او الفنون التطبيقية ولديه سابق خبرة فى تصميم و تنفيذ محلات تجارية راقيـة و يجيد العمل على برامج التصاميم ثنائية و ثلاثية الأبعـاد و يجيد اللغة الانجليزية تحدثا و قراءة و كتابـة و يفضل سن من ٣٠ إلى ٤٠ سنـة و الراتب يبدأ من ٦٠٠٠ ريال سعودى حسب الكفائـة ترسل السيرة الذاتيـة مصحوبة بنماذج من سابقة الأعمـال احمد السيد 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET