مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة مهندسين ديكور خريجى كلية الفنون الجميلة او الفنون التطبيقية ولديه سابق خبرة فى تصميم و تنفيذ محلات تجارية راقيـة و يجيد العمل على برامج التصاميم ثنائية و ثلاثية الأبعـاد و يجيد اللغة الانجليزية تحدثا و قراءة و كتابـة و يفضل سن من ٣٠ إلى ٤٠ سنـة و الراتب يبدأ من ٦٠٠٠ ريال سعودى حسب الكفائـة ترسل السيرة الذاتيـة مصحوبة بنماذج من سابقة الأعمـال احمد السيد 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية- سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117411
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