(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة مهندسين ديكور خريجى كلية الفنون الجميلة او الفنون التطبيقية ولديه سابق خبرة فى تصميم و تنفيذ محلات تجارية راقيـة و يجيد العمل على برامج التصاميم ثنائية و ثلاثية الأبعـاد و يجيد اللغة الانجليزية تحدثا و قراءة و كتابـة و يفضل سن من ٣٠ إلى ٤٠ سنـة و الراتب يبدأ من ٦٠٠٠ ريال سعودى حسب الكفائـة ترسل السيرة الذاتيـة مصحوبة بنماذج من سابقة الأعمـال احمد السيد 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|الاسكندرية- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117411
3,000 ريال
3,000 ريال