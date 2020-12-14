مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بمدينة الرياض خبرة من 5 : 10 سنوات فى نفس المجال ويكون سبق له العمل بالمملكة السعودية بكبرى شركات الخرسانة الجاهزة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076276
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