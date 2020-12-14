مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بمدينة الرياض خبرة من 5 : 10 سنوات فى نفس المجال ويكون سبق له العمل بالمملكة السعودية بكبرى شركات الخرسانة الجاهزة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للإستفسار 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 ريال
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076276
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