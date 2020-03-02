مطلوب مهندسين انتاج لشركة صناعة وتجارة بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات الصناعه والتجارة.الرياض:- 🔴 تعمل الشركة.فى تصميم وتصنيع وتركيب العديد من أنواع اللوحات الإرشادية الداخلية والخارجية و توريد اللوحات الداخلية للمكاتب بالمملكة العربية السعودية.🔴 مطلوب فوراً:- ::{{●مهندس مشاريع وإنتاج ●}}:: 📌المؤهلات الدراسية:ـ - الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج. - يفضل ألا يقل السن عن 25 سنة و لا يزيد عن 30 سنة. 📌الدورات التدريبية:ـ