مطلوب مهندسين انتاج لشركة صناعة وتجارة بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات الصناعه والتجارة.الرياض:- 🔴 تعمل الشركة.فى تصميم وتصنيع وتركيب العديد من أنواع اللوحات الإرشادية الداخلية والخارجية و توريد اللوحات الداخلية للمكاتب بالمملكة العربية السعودية.🔴 مطلوب فوراً:- ::{{●مهندس مشاريع وإنتاج ●}}:: 📌المؤهلات الدراسية:ـ - الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج. - يفضل ألا يقل السن عن 25 سنة و لا يزيد عن 30 سنة. 📌الدورات التدريبية:ـ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054798
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل