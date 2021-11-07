(مطلوب للإيجار)
|مطلوب من المالك مباشرة بنزينة كبيرة للإيجار بالتجمع أو القاهرة الجديدة التنفيذ فورى المهم الإمكانيات والعائد بها الإتصال فقط من المالك مباشرة على رقم 01145384593 أو 01095688451
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المعلن
|التليفون:
|01145384593
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110850
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
70,000 جنيه
اتصل
70,000 مصري
70,000 مصري