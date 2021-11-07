مطلوب من المالك مباشرة بنزينة كبيرة للإيجار

(مطلوب للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب من المالك مباشرة بنزينة كبيرة للإيجار - في القاهرة مصر

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مطلوب من المالك مباشرة بنزينة كبيرة للإيجار بالتجمع أو القاهرة الجديدة التنفيذ فورى المهم الإمكانيات والعائد بها الإتصال فقط من المالك مباشرة على رقم 01145384593 أو 01095688451
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المعلن
التليفون: 01145384593

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110850
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