(مطلوب للإيجار)
|مطلوب من المالك شقق ومحلات للايجار بمدينة نصر للتواصل واتس / 01099173198
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيماء
|التليفون:
|01099173198
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083951
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