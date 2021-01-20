مطلوب منظم حفلات محترف

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مظم حفلات افراح وماتمرات اعياد ميلاد خبرة لا تقل عن 3 سنوات بي نفس المجال مع شركات كبري بنفس المجال للعمل لدي مؤسسة ترفيهية لتنظيم الحفلات بي مدينة عرعر الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة عرعر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com