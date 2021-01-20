مطلوب منظم حفلات محترف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مظم حفلات افراح وماتمرات اعياد ميلاد خبرة لا تقل عن 3 سنوات بي نفس المجال مع شركات كبري بنفس المجال للعمل لدي مؤسسة ترفيهية لتنظيم الحفلات بي مدينة عرعر الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة عرعر يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2021
رقم الإعلان: 2081900
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