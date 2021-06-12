(فرصة عمل)
|عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج تبحث الشركة عن #مندوب_طبي متحمس ولبق للانضمام إلى فريق المبيعات خريجى الكليات الآتية : •العلوم •الاقتصاد المنزلي •صيدلة الشروط : 1.ذكور فقط 2.العمر لا يزيد عن 29 سنة بالنسبة لخريجي العلوم والصيدلة ولا يزيد عن 32 بالنسبة لخريجي الاقتصاد المنزلي. 3.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com لمزيد من الاستفسارات: واتس: 01063801990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مازن
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096890
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