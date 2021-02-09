مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قياده مهنيه اولى او ثانيه توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) و مرتب مجزي + عموله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083406
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