مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قياده مهنيه اولى او ثانيه توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات ) و مرتب مجزي + عموله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083406
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صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: تيلى سيلز - في القاهرة مصر

تيلى سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب 4000 جنية لشفت 6 ساعات صباحى ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-4,000 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات مواد غذائيه خ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الدواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( الرياض و القصيم ) مندوب مبيعات غذائيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 2 سنوات بنفس المجال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق - في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق يشترط التالي : 1-ان يكون حاصل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوبين مبيعات مواد غذائي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – شارع طه حسين النزهة – النزهة الجديدة _ متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف مبيعات بجواز سائق - في القاهرة مصر

مطلوب مشرف مبيعات بجواز سائق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مشرف مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 3 سنوات بنفس المجال ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة - في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة ب الدمام ب المملكة العربية السعودية مندوبين مبيعات خبرة لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: شركة GS ( جودة - سعر - ضمان - خدمات ما بعد البيع ) مع الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

شركة GS ( جودة - سعر - ضمان - خدمات ما بعد البيع ) مع الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى كده نشوف ايه الكومباكت ده -هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق -س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: مسئول مبيعات و مشرف عمال لمحطات وقود - في القاهرة مصر

مسئول مبيعات و مشرف عمال لمحطات وقود

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى محطات الوقود في السعوديه في ( الدمام ) مسئول تسويق و مراقب و مشرف عمال بمرتب مميز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: كومباكت hpl قواطيع وفواصل وابواب - في القاهرة مصر

كومباكت hpl قواطيع وفواصل وابواب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس بتعرض شغلها على الطبيعة من الكومباكت hpl مصنوع من برادة الحديد وعليه طبقة فورمايكا والاكسس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير منتجات نشاط - في القاهرة مصر

مطلوب مدير منتجات نشاط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

23/1/2021
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