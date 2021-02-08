مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات مواد غذائيه خبره جيده بشرط امتلاك رخصه مهنيه اولى او ثانيه توفر الشركه ( السكن + الاقامه + التامين + الانتقالات )و المرتب مجزي جداا + عموله لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com