مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه توفر المجموعه ( السكن + الاقامه + التامين ) و الراتب مميز جداا + عموله لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082506
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