مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه توفر المجموعه ( السكن + الاقامه + التامين ) و الراتب مميز جداا + عموله لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082506
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير منتجات نشاط - في القاهرة مصر

مطلوب مدير منتجات نشاط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

23/1/2021
صورة الاعلان: حمامات وبارتيشنات hpl - في القاهرة مصر

حمامات وبارتيشنات hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس م/ كمال نادر احدث ديكورات كوريان وكومباكت HPL 2020 قواطيع وفواصل " حمامات ومطابخ ".
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات - في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس …. بتقدملكوا hpl فواصل الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عندك مشروع - محتار- محتاج أعلى جودة وأشيك تصميمات- ده مسئولية شركتنا شركة جرين هاوس للكومباكت Hpl لق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: وظايف خالية - في القاهرة مصر

وظايف خالية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب4000جنية لشفت ست ساعات صباحى اومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جرين هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل ديك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بمرتب ثابت +عمولة للتواصل واتساب 01001994411.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

17/1/2021
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