مطلوب مندوب مبيعات مواد بناء وخرسانة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة ومواد بناء بالرياض خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يحمل مؤهل عالى يتحدث اللغة العربية بطلاقة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084080
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