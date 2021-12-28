مطلوب مندوب مبيعات لمصنع زجاج و الومنيوم بالقصيم

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والألومنيوم بالسعوديه ( القصيم ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 26 سنه . خبرة بمجال الزجاج او الالومنيوم لا تقل عن سنه . يفضل مؤهل عالى . رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى