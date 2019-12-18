مطلوب مندوب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب 5 مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق والبيع حسن المظهر واجادة قيادة السيارة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \ 00201120210130 او 00201060246048