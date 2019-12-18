مطلوب مندوب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 5 مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق والبيع حسن المظهر واجادة قيادة السيارة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \ 00201120210130 او 00201060246048
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045807
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اعلان وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* مطلوب مندوبين مبيعات خبرة وبدون شرط مؤهل عالى او فوق متوسط ولا يزيد السن عن 32 سنه الراتب من 3500.
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18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مسوق الكتروني للسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مسوق الكتروني للسعودية

(فرصة عمل)

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مطلوب فورا للسعودية مسوقين الكتروني خبرة يوفر سكن واقامة وتأمينات طبية وانتقالات للتقدم يرجي التواصل.
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11/12/2019
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(فرصة عمل)

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العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة .
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10/12/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين - في القاهرة مصر

شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنات مبيعات داخلية مؤهلات متوسطه براتب من 1500 الى 2500 ج * سكرتارية مؤهلات عليا تجيد الكمبيوتر .
العنوان:

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9/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

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العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة و.
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8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات طباعه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات طباعه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مندوب مبيعات خبرة في مجال ا.
العنوان:

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القسم: 

3,000 ريال

8/12/2019
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صورة الاعلان: مطلوب مصمم جرافيك وا مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مصمم جرافيك وا مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

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مطلوب 1- مندوب مبيعات مصاعد راتب 2500 ريال مع واحد من المية نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والمو.
العنوان:

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القسم: 

2,500 ريال

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى توكيلات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى توكيلات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل

(فرصة عمل)

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مجموعة توكيلات شركات كبرى تطلب (( اريال -امريكانا -شيبسي نظرآ للتوسعات تطلب الوظائف الاتية مناديب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

للعمل براتب من 3500الى 5000جنية والعمل من 9 الى 6 م التوزيع جمله ( كبار العملاء ) الراتب الاساسي 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة فرجللو - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة فرجللو

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة فرجللو بمرتب من 3500الى 4000جنية شرط مؤهل عالى والسن لا يزيد عن 30 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف •خبرة من 3 الى 5 سنوات فى مجال مبيعات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 اساسي + عموله عاليه وحوافز وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورررررا مندوب مبيعات وا مصمم جرافك - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر فورررررا مندوب مبيعات وا مصمم جرافك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم مطلوب للعمل في السعودية 1 - مندوب مبيعات مصاعد راتب 2500 ريال مع عمولة واحد بالميه العم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/11/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
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