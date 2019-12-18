مطلوب مندوب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب 5 مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق والبيع حسن المظهر واجادة قيادة السيارة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \ 00201120210130 او 00201060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045807
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3,000 ريال
2,500 ريال
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