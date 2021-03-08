مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

تعلن #شركة_الباحه _للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مندوب مبيعات خبرة فى نفس المجال5سنوات على الاقل وسبق له العمل فى الخرسانه ومواد البناء يحمل رخصه قياده سعوديه كشرط اساسي وحسن المظهر واجاده اللغه الانجليزيه ويفضل الايزيد السن عن 44 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى