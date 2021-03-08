مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الباحه _للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مندوب مبيعات خبرة فى نفس المجال5سنوات على الاقل وسبق له العمل فى الخرسانه ومواد البناء يحمل رخصه قياده سعوديه كشرط اساسي وحسن المظهر واجاده اللغه الانجليزيه ويفضل الايزيد السن عن 44 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: GIZA- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086521
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صورة الاعلان: موظفات تسويق إلكتروني - في القاهرة مصر

موظفات تسويق إلكتروني

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8/3/2021
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مطلوب بائع منسق ورد خبرة

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6/3/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

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4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
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4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
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4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مبيعات أون لاين - في القاهرة مصر

مبيعات أون لاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اون لاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات .
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
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صورة الاعلان: تسويق واعلان - في القاهرة مصر

تسويق واعلان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تسويق وإعالن علي المواقع االلكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مبيعات - في القاهرة مصر

مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طالب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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28/2/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحماماتوقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات - في القاهرة مصر

موظفين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مبيعات - في القاهرة مصر

مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طالب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل اعلانات - في القاهرة مصر

موظفين لعمل اعلانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
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