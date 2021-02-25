مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مندوب مبيعات خبرة فى نفس المجال 3 سنوات يحمل رخصه قياده وحسن المظهر واجاده اللغه الانجليزيه ويفضل الايزيد السن عن 44 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 02357120
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085450
1 جنيه
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3,000 ريال
1 جنيه
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-4,000 جنيه
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2,000 ريال
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