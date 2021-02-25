مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مندوب مبيعات خبرة فى نفس المجال 3 سنوات يحمل رخصه قياده وحسن المظهر واجاده اللغه الانجليزيه ويفضل الايزيد السن عن 44 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 02357120