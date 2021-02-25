مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل في شركة خرسانه ** مندوب مبيعات خبرة فى نفس المجال 3 سنوات يحمل رخصه قياده وحسن المظهر واجاده اللغه الانجليزيه ويفضل الايزيد السن عن 44 سنه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 02357120
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: GIZA- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085450
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحماماتوقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه.
العنوان:

القاهرة - مصر
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1 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
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القاهرة - مصر
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20/2/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات - في القاهرة مصر

موظفين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مبيعات - في القاهرة مصر

مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طالب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل اعلانات - في القاهرة مصر

موظفين لعمل اعلانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خبره بالمواد الغذائية للعمل بمصنع لتوزيع لحوم راتب 3000 ريال شامل السكن + 1 ٪&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

13/2/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

. شركة جرين هاوس رائدة في مجال إستيراد الكومباكت ( HPL ) قواطيع الحمامات و المطابخ و تتميز الشركة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: تيلى سيلز - في القاهرة مصر

تيلى سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب 4000 جنية لشفت 6 ساعات صباحى ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-4,000 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات مواد غذائيه خ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الدواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( الرياض و القصيم ) مندوب مبيعات غذائيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 2 سنوات بنفس المجال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
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