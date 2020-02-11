مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات

(فرصة عمل)
|شركة مياه معدنيه فى الامارات تطلب * مندوب مبيعات خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المبيعات الشروط// - السن لا يتجاوز 29عام - اجادة اللغه الانجليزيه اجادة تامة وقويه - حسن المظهر - يجيد القيادة المقابله يوميا ولمدة اسبوع من الساعه 12 ظهرا ولحد الساعه 4 عصرا فى شركة الباحه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052393
اتصل
اتصل
111,111 ريال
1,000 جنيه
1 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
111,111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل