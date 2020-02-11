مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات

شركة مياه معدنيه فى الامارات تطلب * مندوب مبيعات خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المبيعات الشروط// - السن لا يتجاوز 29عام - اجادة اللغه الانجليزيه اجادة تامة وقويه - حسن المظهر - يجيد القيادة المقابله يوميا ولمدة اسبوع من الساعه 12 ظهرا ولحد الساعه 4 عصرا فى شركة الباحه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل