مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية الاحساء :- مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس تجارة – بكالريوس فى التسويق والأدارة . خبرة سنتين بالصناعات البلاستيكيه ( البولى ايثلين – البولى بروبلين – منتجات التغليف المرن ) . رخصه قياده لغه انجليزيه جيده . خبرة بالحاسب الألى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108887
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30 ريال
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