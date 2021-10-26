مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية الاحساء :- مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . بكالريوس تجارة – بكالريوس فى التسويق والأدارة . خبرة سنتين بالصناعات البلاستيكيه ( البولى ايثلين – البولى بروبلين – منتجات التغليف المرن ) . رخصه قياده لغه انجليزيه جيده . خبرة بالحاسب الألى . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى