مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية و اعلان بالرياض

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الشركه السعوديه مباشرة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 - 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف لل