مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية و اعلان بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) سيتم عمل المقابلات الشخصيه فى خلال ايام مع الشركه السعوديه مباشرة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين .شرط اساسى توفر الشركه راتب اساسى 3000 الى 5000 ريال حسب الخبرة + توفر السكن والاقامه والتأمين والمواصلات ونسبه عمولات برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الواتس 01010766992 - 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف لل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117108
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30 ريال
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