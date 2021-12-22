مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة دعاية و اعلان بالرياض

مطلوب لكبرى شركات الدعايا والأعلان بالسعوديه ( الرياض ) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى . خبرة بمبيعات الدعايا والاعلان لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : hr@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى