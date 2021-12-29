مطلوب مندوب مبيعات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات الصيانه والتشغيل بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على مؤهل عالى قسم تسويق . اجاده اللغه الانجليزيه . خبرة ببرامج السوشيال ميديا واتصميم الأعلانات . خبرة لا تقل عن سنه فى التسويق . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل : tec@ejadahr.com او واتس اب 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117109
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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