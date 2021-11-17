مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمبيعات يفط الأعلانات لا تقل عن سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى