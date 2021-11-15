(فرصة عمل)
|مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمبيعات يفط الأعلانات لا تقل عن سنه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111661
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال