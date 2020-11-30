مطلوب مندوب مبيعات لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى شركات المياه بالسعوديه ( الرياض ) : مندوببب مبيعات بالشروط الأتيه : *خبرة بمبيعات المياه أو العصائر فقط لا غير لا تقل عن سنتين . *خبرة سابقه بالسعوديه شرط أساسى . *وجود رخصه سعودي شرط أساسى . *لا يزيد السن عن 35 سنه . *يفضل مؤهل عالى . توفر الشركه راتب أساسى 2000 ريال + نسبه عموله على المبيعات ( 15 هلله على 5000 كرتونه – 25 هلله فيما بعد تحقيق 5000 كرتونه + البدلات ( سكن – أقامه – تأمين طبى – مواصلات ) برجاء ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه