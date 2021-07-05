مطلوب مندوب مبيعات

STC Saudi Telecom Company شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول لخدمات الإتصالات فى السعودية، تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002 والمرسوم الملكى رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998 كشركة مساهمة تطلب مندوبين مبيعات السن من 25 : 30 سنة خبرة من 4 : 5 سنوات ويكون سبق لهم العمل ف شركات الاتصالات داخل مصر وخارجها ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515