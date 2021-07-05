مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)
|STC Saudi Telecom Company شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول لخدمات الإتصالات فى السعودية، تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002 والمرسوم الملكى رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998 كشركة مساهمة تطلب مندوبين مبيعات السن من 25 : 30 سنة خبرة من 4 : 5 سنوات ويكون سبق لهم العمل ف شركات الاتصالات داخل مصر وخارجها ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100638
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