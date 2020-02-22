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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بي مجال التكيفات راتب 2500 مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق للتوظيف بالخارج 00201120210130 او 00201060246048 م/ احمد المدير العام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053960
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القسم: 

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4/2/2020
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مندوب بيع وتحصيل

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العنوان:

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القسم: 

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24/1/2020
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موظف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( بندور علي حد عايز ينجح ويكون متميز ) 💪 حد بيشتغل بآمانة وضمير حد يكون عنده الخبرة الاساسية.
العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/1/2020
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