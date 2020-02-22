مطلوب مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بي مجال التكيفات راتب 2500 مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق للتوظيف بالخارج 00201120210130 او 00201060246048 م/ احمد المدير العام